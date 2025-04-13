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عقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول خلال الساعات القليلة القادمة، لبحث مستقبله مع الأحمر.

وعلمت الشروق أن جلسة جمعت مسئولي من النادي الأهلي مع مارسيل كولر صباح اليوم السبت، تناقشوا خلالها حول وضعية الفريق في الفترة الحالية.

وحسب ما ورد لـ الشروق أن إدارة الأهلي فاتحت مارسيل كولر في ملف إمكانية فسخ التعاقد معه خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تراجع نتائج ومستويات الفريق.

ووفقًا لما ورد لـ الشروق فإن إدارة الأهلي أكدت لكولر أنها ستقوم بفسخ التعاقد معه من طرف واحد، حال خروج الفريق من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأشار مسئولو الأهلي إلى أنهم سيقوموا بسداد قيمة الشرط الجزائي في عقد السويسري كولر حال فسخ التعاقد معه، والذي ستكون قيمته راتب شهرين (المتبقين في عقده الحالي)، وهو ما يعادل أقل من نصف مليون دولار.

ويواجه النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تُقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، فيما تُقام مباراة الإياب على استاد القاهرة.