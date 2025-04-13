مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال نيويورك

أعربت السلطات الأمريكية اليوم الأحد، عن اعتقادها بمقتل ستة أشخاص كانوا على متن طائرة ذات محركين، تحطمت في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك.

وأوضحت السلطات أن الطائرة - وهي من طراز "ميتسوبيشي إم يو-2 بي" – سقطت ظهر أمس السبت في كوباك في نيويورك، ولكنها تحطمت على بعد نحو 48 كيلومترا (30 ميلا) من وجهتها مطار مقاطعة كولومبيا.

وقال مسئول مطلع على الحادث، تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته إن كل الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة من المعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وأكدت نائبة قائد شركة مقاطعة كولومبيا جاكلين سالفاتوري أمس السبت أن الحادث كان مميتا لكنها رفضت الكشف عن عدد القتلى.

وأوضحت سالفاتور في مؤتمر صحفي عقد بالقرب موقع الحادث على بعد نحو 80 كيلومترا (50 ميلا) جنوب ألباني، إن "الحادث وقع في وسط حقل موحل جدا، لذلك فإنه من الصعب الوصول إليه".

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إنه أرسل فريق تحقيق. ومن المتوقع أن يقدم الفريق تفاصيل إضافية عن التحقيق في وقت لاحق اليوم.