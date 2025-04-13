الأردن يدين قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة

أ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة.

قالت في بيان، إن هذا القصف خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في غزة، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين، واستخدام إسرائيل الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، محذرا من عواقب الانتهاكات الإسرائيلية وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة.

وطالب القضاة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري.

ودعا إلى فتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسئولين عنها.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت مصر، الهجمات الإسرائيلية على مستشفى المعمدانى بقطاع غزة، وقالت إنها انتهاك جسيم للقانون الدولى الانسانى وكافة الاعراف الدولية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن مصر تطالب بالوقف الفوري لكافة الاعتداءات الاسرائيلية تجاه قطاع غزة وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما أن الإجراءات الراهنة تنذر بكارثة إنسانية تتحملها إسرائيل بالكامل.

وبحسب البيان، طالبت مصر المجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات، خاصة في ظل التحركات التى تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.