طبيب ترامب: الرئيس بكامل لياقته لتولي مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة رغم بلوغه 78 عاما

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ترامب، أكبر من تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، "بكامل لياقته" لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك مع إصدار البيت الأبيض نتائج الفحص الطبي الذي خضع له الرئيس يوم الجمعة.

ويبلغ ترامب من العمر 78 عاما، وأشار طبيبه، الكابتن في البحرية شون باربابيلا، إلى ما وصفه بـ"نمط الحياة النشط" الذي يتبعه ترامب، قائلا إنه "يساهم بشكل كبير" في الحفاظ على صحة الرئيس الجمهوري. ومن المقرر أن يبلغ ترمب 79 عاما في 14 يونيو.

وجاء في تقرير الطبيب الصادر اليوم الأحد أن ترامب "بكامل لياقته لتنفيذ مهام القائد الأعلى ورئيس الدولة".

وأظهرت نتائج الفحص أن ترامب فقد 20 رطلا (نحو 9 كيلوجرامات) منذ آخر فحص طبي أجراه حين كان رئيسا في عام 2020، حيث كان وزنه آنذاك 244 رطلا، وأصبح الآن 224 رطلا.

وأشار ملخص الفحص إلى أن ترمب خضع سابقا لعملية إزالة المياه البيضاء، وهي إجراء شائع بين كبار السن يتضمن إزالة عدسة العين الغائمة واستبدالها بعدسة اصطناعية لتحسين الرؤية.

كما تحسنت مستويات الكوليسترول لدى ترمب بمرور الوقت، وذلك بفضل الأدوية التي يتناولها.