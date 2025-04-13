وزيرا الطاقة السعودي والأمريكي يبحثان التعاون في النفط والغاز والطاقة النووية

عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في مدينة الرياض اليوم الأحد اجتماعا مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت تناول بحث عدد من المجالات بينها الطاقة، والبترول والغاز والطاقة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اجتمع في مدينة الرياض اليوم الأحد مع وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية كريس رايت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.

وأضافت "واس"، أن الاجتماع تناول بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان السعودي والأمريكي، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين؛ بما يسهم في تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة، وفقا لـ"واس".

وكشف وزير الطاقة الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده في الرياض، عقب اجتماع مع نظيره السعودي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لتوقيع مذكرة تفاهم شاملة بين الجانبين تشمل تقنية إنتاج الطاقة النووية المدنية.

ومن جهة أخرى، قال وزير الطاقة الأمريكي في مقابلة مع "العربية نيوز" نشرتها اليوم الأحد، إن بلاده تقترب من شراكة طاقة تاريخية مع المملكة العربية السعودية، قد تُمهّد الطريق لتطوير الطاقة النووية التجارية في المملكة.

وأضاف رايت، أن الولايات المتحدة تُجهّز لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة خلال أسابيع، ومن المُرجّح أن تُتبعها اتفاقية مُحدّدة بشأن الطاقة النووية خلال أشهر.

وكان وزير الطاقة الأمريكي، قد كشف عقب اجتماعه مع نظيره السعودي في الرياض مساء أمس السبت، عن التوصل اتفاق مبدئي لتوقيع مذكرة تفاهم شاملة بين الجانبين في وقت لاحق.

وقال رايت، إن المذكرة ستغطي التعاون في مجالات مصادر الطاقة والبنية التحتية للطاقة في البلدين، وقطاع التعدين، إلى جانب تقنية إنتاج الطاقة النووية المدنية.

وأضاف أن الحوار بين البلدين ( الرياض وواشنطن) شمل جميع أبعاد قطاع الطاقة، إلى جانب مناقشة تحديات التغير المناخي والفرص المستقبلية لتحسين حياة الإنسان من خلال تمكينه من مصادر طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة.