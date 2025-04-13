فلسطين تترأس جلسة انتخاب أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

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ترأست دولة فلسطين، اليوم، جلسة انتخاب الأعضاء الجدد لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة ممثلي كافة الدول الأطراف "18 دولة عضو".

جاء ذلك بإشراف وحضور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام المساعد للشؤون الإجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، وعدد من مديري الدائرتين القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة.

ومن جهته، قال مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية مهند العكلوك، إن الأمانة العامة للجامعة العربية دعت اليوم لعقد إجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان والمخصص لإنتخاب أربعة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إثر إنتهاء ولاية أربعة أعضاء فيها.

وقد أسفر الإجتماع عن إنتخاب كلا من المستشار نوار المطوع البحرين) والدكتور بدر المطيري ( الكويت) والمستشار جمال النبهاني (سلطنة عمان) والدكتور غفون اليامي (السعودية).

ومن المقرر أن تبدأ ولايتهم كأعضاء في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبصفتهم الشخصية إبتداء من تاريخ 13 إبريل المقبل وتنتهي في 12 إبريل 2029.