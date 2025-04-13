المستشار محمود فوزي: مجلس النواب يراقب الإنفاق العام على أكمل وجه

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قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي إن "المجالس النيابية خلقت لأغراض محددة من بينها الرقابة على الإنفاق العام موازنة وحساب ختامي".

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد "مجلس النواب الموقر يقوم بهذا الدور على أكمل وجه سنويًا، ويقر الموازنة التي تعد البرنامج المالي لعام مالي مقبل".

وأشاد بالتعاون الذي يحدث بعكس المممارسة الديقراطية الصحيحة بين النواب والحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقدم تقاريره وفقًا للقانون.

وقال فوزي إن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية بل أداة حيوية تعكس الأداء المالي للحكومة.