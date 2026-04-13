أبو الغيط يهنئ نزار آميدي بانتخابه رئيسا للعراق

بعث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الرئيس نزار آميدي مهنئا بمناسبة انتخابه رئيساً جديدا لجمهورية العراق وعلى الثقة التي منحها له مجلس النواب العراقي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد على حرص الجامعة العربية على استمرار التعاون الوثيق مع العراق في كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب العراقي لاسيما في ظل التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات عمله لخدمة القضايا العربية.

وانتخب البرلمان العراقي، يوم السبت الماضي، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي رئيساً للبلاد للسنوات الأربع المقبلة، وذلك بعد خلافات سياسية أدت إلى تأجيل الاقتراع مرتين، قبل اندلاع حرب إيران التي طالت تداعياتها العراق.

ويأتي انتخاب آميدي (58 عاماً) في ظل وقف لإطلاق النار بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وحصل آميدي على 227 صوتا من أصل 249 نائبا أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية، وأدى آميدي اليمين الدستورية خلفا لعبد اللطيف رشيد.

وغابت عن جلسة التصويت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب آخرون، بعد أن أعلنوا رسميا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.