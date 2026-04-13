حسين الجسمي يطلق أغنية يا بلادي من كلمات حاكم دبي

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "يابلادي".

وقال الجسمي للصحفيين اليوم، إن الأغنية الجديدة هي قصيدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتبرز الأغنية التي لحنها الجسمي معاني الانتماء والولاء للوطن، وقيم اتحاد دولة الإمارات، وتعبر عن رؤية وطن يمضي نحو المستقبل.

وعلى المستوى الموسيقي، فقد قدم الجسمي معالجة لحنية تمزج بين الأصالة والحداثة.

ولاقى العمل إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي فور طرحه، لما يحمله من قيمة فنية ووطنية عالية، واعتبره كثيرون نموذجا لعمل يخاطب وجدان الشعب الإماراتي.