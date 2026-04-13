نتنياهو: المواد المخصبة وعدم تخصيب إيران لليورانيوم لعقود قضيتان أساسيتان بالنسبة للولايات المتحدة

قال رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، اتصل به، أمس الأحد، بعد مغادرته إسلام ‌آباد، وأطلعه على آخر المستجدات بشأن المفاوضات التي جرت مطلع الأسبوع مع إيران وانتهت دون التوصل لاتفاق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن نتنياهو قوله في اجتماع حكومي، إن "وقف إطلاق النار مع إيران يمكن أن ينتهي سريعاً".

وأضاف نتنياهو: "إخراج المواد المخصبة وضمان عدم تخصيب إيران لليورانيوم لعقود قضيتان أساسيتان بالنسبة للولايات المتحدة".

كما أكد نتنياهو دعمه للحصار الأمريكي على مضيق هرمز، بالقول: "ندعم موقف الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب بفرض حصار بحري على إيران".

وزعم نتنياهو أن "عدم فتح إيران لمضيق هرمز تسبب في فشل مفاوضات إسلام آباد".

وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري ‌الإيراني، في بيان، نشرته وسائل الإعلام الإيرانية من أن أي محاولة من قبل السفن الحربية لعبور مضيق هرمز ستواجه "برد ‌قوي"، قائلا إنه لن يُسمح إلا للسفن غير العسكرية بالمرور بموجب لوائح محددة.

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت ‌جورنال" الأمريكية، أمس الأحد، نقلا عن مسئولين ومصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يدرسون استئناف شن ضربات عسكرية محدودة على إيران، بالإضافة إلى ‌فرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز، كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام.



