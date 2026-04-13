وزير إندونيسى : البلاد تستعد لمكافحة الجفاف بتجهيز 400 مضخة لدعم الري ومواجهة «إل نينيو»

أعلن وزير الأشغال العامة الإندونيسي دودي هانجودو أن الوزارة جهزت 400 وحدة مضخات مياه لدعم ري الأراضي الزراعية، تحسبا لموسم الجفاف واحتمال حدوث ظاهرة "إل نينيو" الشديدة.

وأوضح أن هذا العدد مبدئي وسيتم زيادته وفقا لاحتياجات الميدان لضمان توزيع المياه بشكل أمثل على حقول الأرز خلال موسم الجفاف، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وقال في بيان صادر في جاكرتا: "لقد جهزنا 400 وحدة مضخات، وسنواصل إضافة المزيد حسب الحاجة".

وأكد هانجودو أن نشر المضخات يتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتجنب تداخل البرامج وضمان أن تكون التدخلات فعالة وموجهة بشكل جيد، لا سيما في المناطق الرئيسية لإنتاج الأرز.

وأضاف أن وجود تقسيم واضح للأدوار بين الوزارات أمر أساسي، حتى تتمكن كل جهة من التركيز على مسؤولياتها دون تكرار الجهود في تطوير أنظمة ضخ المياه للري.

وإلى جانب توفير المضخات، شدد على أهمية تطوير شبكات الريّ الفرعية لضمان الاستفادة الكاملة من المياه الموزعة.

ومع توفر بنية تحتية كافية للري، من المتوقع أن يصبح توزيع المياه أكثر كفاءة وفعالية، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، خاصة في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار.

وقال: "هدفنا هو أن تحقق حقول الأرز المعتمدة على الأمطار محصولين على الأقل سنويا، ويفضل ثلاثة".