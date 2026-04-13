أعلنت السلطات السورية، الاثنين، الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين في سجون تنظيم "قسد"، في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين في يناير الماضي.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مديرية الإعلام بمحافظة الحسكة، قولها: "الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين بسجون قسد شمال شرقي البلاد".

ولم تذكر القناة عدد المفرج عنهم في هذه الدفعة، لكن الدفعة الثالثة التي أُطلق سراحها السبت شملت 91 معتقلا.

وجرى إطلاق سراح الدفعتين الأولى والثانية في 10 و19 مارس الماضي، بعدد 400 معتقل في الدفعة الثانية، فيما لم يعلن عن العدد بالدفعة الأولى.

وتشير تقديرات إلى وجود آلاف المعتقلين في سجون "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي) التي كانت موزعة بين محافظات الحسكة والرقة ودير الزور (شرقي وشمال شرقي سوريا)، إذ احتجزهم التنظيم خلال سنوات سيطرته على المنطقة لأسباب تتعلق بالولاء للدولة السورية أو معارضة سياسات الإدارة الذاتية.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.