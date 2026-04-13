منصة هاتف الإنذار: 700 مهاجر في عداد المفقودين في الأطلسي منذ أسبوعين

قالت منصة "هاتف الإنذار" المتخصصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين في البحر إن حوالي 700 مهاجر يعتبرون في عداد المفقودين في المحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب أفريقيا منذ نحو أسبوعين.

وأفادت المنصة التي تتبع منظمة "واتش ذو ماد" غير الحكومية، انها تلقت اخطارا من أهالي المفقودين بأن ستة مراكب على متنها المئات من المهاجرين كانت غادرت سواحل جامبيا في الفترة بين يومي 27 و31 مارس الماضي.

وتابعت المنصة على حسابها بموقع "اكس"، أن مركبين فقط وصلا الى جزر الكناري بينما لم تظهر أي معلومات بشأن البقية حتى اليوم الأحد.

وقبل هذا الحادث لقي حوالي 130 شخصا حتفهم في طريق الهجرة في غرب أفريقيا نحو جزر الكناري هذا العام، وفق بيانات "برنامج مفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة.