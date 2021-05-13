 بقاء 5 أطفال تحت المراقبة الطبية الدقيقة بعد هجوم مدرسة كازان - بوابة الشروق
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بقاء 5 أطفال تحت المراقبة الطبية الدقيقة بعد هجوم مدرسة كازان

د ب أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 4:27 م

قالت متحدثة باسم حكومة جمهورية تتارستان في روسيا، اليوم الخميس، إن خمسة أطفال من ضحايا إطلاق النار الذي استهدف مدرسة هذا الأسبوع في كازان ما زالوا تحت المراقبة الطبية الدقيقة، لكن حالتهم "مستقرة"، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وأصيب الضحايا الخمسة جميعا بأعيرة نارية أو كسور في العظام خلال هجوم يوم الثلاثاء، حيث تردد أن أحد خريجي المدرسة هاجمها بسلاح ناري، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 23 آخرين. وكان معظم الضحايا من الطلبة.

وتم نقل تسعة من الجرحى إلى منشآت طبية في موسكو يوم الأربعاء. وقالت المتحدثة إن جميعهم تمكنوا من الوصول للمستشفيات دون مشاكل.

وقالت: "الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتهم واستعادة صحتهم"، مضيفة أن حالة أحد الأطفال خطيرة بشكل خاص.

وتم إيداع المشتبه به -19 عاما- رهن الاعتقال لمدة شهرين في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وسوف تعمل السلطات على إعداد ملف خاص بصحته النفسية لمحاولة تحديد مستوى إدانته، ويواجه اتهامات بالقتل.


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