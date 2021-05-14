عودة أجايي وغياب أكرم توفيق عن قائمة الأهلي أمام صن داونز بدوري الأبطال

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها التاسعة مساء بعد غدٍ السبت على استاد «الأهلي we السلام»، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

في الدفاع: بدر بانون، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: أليو ديانج، محمود كهربا، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، وليد سليمان.

في الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.