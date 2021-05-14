عودة أجايي وغياب أكرم توفيق عن قائمة الأهلي أمام صن داونز بدوري الأبطال

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها التاسعة مساء بعد غدٍ السبت على استاد «الأهلي we السلام»، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.
في الدفاع: بدر بانون، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد نبيل كوكا.
الوسط: أليو ديانج، محمود كهربا، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، وليد سليمان.
في الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.