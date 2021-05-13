نشر المطرب شادي شامل على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الإعلان الرسمي التشويقي للكليب الجديد "يا معود قلبي" والذي سيظهر للنور بعد عيد الفطر مباشرة، وهو من إخراجه، وتم تصويره في كوبا وزينزبار على مدى 10 أيام، مع مدير التصوير الكوبي تشارلي.

الإغنية من كلمات الشاعر تامر حسين وتوزيع مهاب سامي ومهندس الصوت محمد صقر وألحان شادي، واستعان فيها بعازفين من 3 دول وهي مصر وصربيا والجزائر، منهم عازف الاكورديون الصربي العالمي Borko Radivojevic، بتسجيل آلات النفخ كلها منها ترومبيت والآلات النحاسية من خلال 10 عازفين وأشرف عليهم Marko Marković بالإضافة إلى عزف الطبلة الجزائري، وأخيرا تسجيل الجيتار مع أحمد حسين، كما تم تصوير البوسترات الرسمية للكليب في دبي.

وأكد شادي"كنت أحاول أن أبحث عن الاختلاف فالجديد الذي سأعود به إلى الجمهور بعد سنوات من الغياب، حاولت خلالها البحث عن هوية موسيقي جديدة وكلمات مختلفة وشكل غير عادي، سواء بالبحث عن طريق الإنترنت أو الاستماع إلى موسيقات مختلفة غير متداولة، بل وأحيانا بالسفر إلى العديد من الدول ولقاء عدد من الموسيقيين فيها ومعرفة الجديد الذي يقدمونه، وعلي الرغم من أن رحلة البحث استمرت لسنوات ولكن اتمني أن يعجب الجمهور بالسنجل الجديد " يا معود قلبي".

وأضاف " لقد عملنا على تسجيل الموسيقي فقط لمدة 3 سنوات كاملة، هذه الأغنية بدأت حكايتها معي منذ عام 1998، كانت التيمة الموسيقية الخاصة بها دائما في عقلي، وحاولت أكتب بعض الكلمات عليها ومن ثم مر الوقت، إلى أن تقابلت مع الشاعر تامر حسين وتناقشت معه وسمع الموسيقي التي توصلت إليها وأعجب بها وأكملنا المشروع".

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