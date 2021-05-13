سكاي نيوز: استشهاد فلسطينية وطفلتها في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الخميس، بسقوط شهداء وجرحي، جراء غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت فضائية «سكاي نيوز عربية» استشهاد فلسطينية وطفلتها وجرح عدد آخر في الغارة التي استهدفت منزلاً بالمخيم، وذلك وفقًا لما أفادته في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.