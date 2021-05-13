إنريكي يفكر في استبعاد راموس من قائمة إسبانيا بيورو 2020

يفكر لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، في استبعاد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، من قائمة الماتادور النهائية المشاركة في يورو 2020، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية

ووفقًا لصحيفة «ماركا» فإن قائد ريال مدريد قد لا يكون له مركزًا في قائمة منتخب الماتادور المشاركة في يورو 2020 بعد أن خاض 5 مباريات رسمية فقط مع فريقه منذ يناير الماضي وبإجمالي مشاركة 396 دقيقة.

وأضافت «ماركا» أن لويس إنريكي يفكر بجدية في استبعاد راموس من قائمة المنتخب الإسباني في مفاجئة من العيار الثقيل، لأنه أحد القادة المهمين للغاية لمنتخب الماتادور.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنريكي يظل مخلصًا لفلسفته التي يتبعها في ضم اللاعبين والتي تعتمد على الأفضل في ظل هذه الظروف، الأمر الذي يفهم منه أن فرص لحاق راموس بقائمة المنتخب الإسباني صعبة للغاية.

ويمثل نبأ عدم ضم راموس لقائمة المنتخب الإسباني في يورو 2020 نبأ سارًا لأحمد حسن، لاعب المنتخب المصري السابق وعميد لاعبي العالم، والذي يبتعد عن راموس بفارق 5 مباريات برصيد 184 مباراة بينما شارك راموس في 179 مباراة بقميص المنتخب الإسباني.