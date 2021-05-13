 للحد من تفشي كورونا.. مصيف بلطيم خالٍ من المواطنين في أول أيام عيد الفطر - بوابة الشروق
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للحد من تفشي كورونا.. مصيف بلطيم خالٍ من المواطنين في أول أيام عيد الفطر

محمد نصار
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 3:15 م | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 3:15 م

خلت شواطئ مصيف بلطيم الـ6 من المواطنين، وأغلقت منافذ المصيف الأربعة، ولم يسمح لأحد بالدخول التزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وقال محمد هاني عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تابع تنفيذ تعليمات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمنع التجمعات بمصيف بلطيم، ومنع الدخول إلا للمقيمين فقط، الذين التزموا عششهم، واقتصر خروجهم على التسوق من السوبر ماركت، والمحال دون التواجد على الشواطئ، مؤكدا أن هناك تشديدات أمنية على بوابة مدخل المصيف، وعلى الشواطئ.

وحذر رئيس مدينة مصيف بلطيم، من التسلل من الجبال للدخول للمصيف دون تصريح لعدم وجود أسوار حول المدينة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


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