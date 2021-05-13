ما الأطعمة التي يجب تناولها على معدة فارغة؟

يعد الإفطار أهم وجبة في اليوم، ولكن ليس من الجيد تناول وجبة كاملة فور الاستيقاظ؛ لأن الأعضاء الداخلية تحتاج إلى وقت للنشاط وبدء وظائفها بعد ساعات طويلة من الراحة.

تقول لوفينيت باترا، أخصائية التغذية السريرية: "ابدأ يومك بوجبة خفيفة صغيرة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، مع الحرص على تناول وجبة الإفطار على الأقل بعد ساعتين من الاستيقاظ".

موقع "فيمينا" نشر مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها قبل الإفطار.

*لوز منقوع

اللوز مصدر غني للمنجنيز وفيتامين E والبروتين والألياف وأوميجا 3 وأحماض أوميجا 6 الدهنية، لذلك يجب نقع اللوز طوال الليل ثم تناوله في الصباح، حيث يحتوي قشر اللوز على مادة التانين التي تمنع امتصاص العناصر الغذائية، وعند نقعه ينزع الجلد بسهولة، ويمنح اللوز التغذية الصحيحة ويحسن الشبع خلال اليوم.

*ماء دافئ وعسل

العسل مليء بالمعادن والفيتامينات والفلافونويد والإنزيمات الضرورية للحفاظ على الأمعاء نظيفة وصحية، حيث يساعد تناول العسل مع الماء على معدة فارغة في التخلص من السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وتزويد الجسم بدفعة قصيرة من الطاقة لأداء الوظائف اليومية.

*الزبيب

تحتوي الفاكهة المجففة على نسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، بالإضافة إلي أن نقع الزبيب في الماء طوال الليل يزيد من امتصاص العناصر الغذائية، حيث إنها تعزز الطاقة في الصباح.

كما أنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، ويمكن للزبيب أيضًا تحييد الأحماض التي لها تأثير ضار على الجسم.

*بابايا

يعد تناول البابايا على معدة فارغة طريقة جيدة لتطهير الجسم من السموم وضمان حركة الأمعاء بسلاسة.

*البطيخ

تحتوي الثمار على 90 % من الماء وهي مليئة بالكهرباء، وبالتالي فهي لطيفة على المعدة، حيث يمكن بدء اليوم بها للحصول على الرطوبة، ويحتوي البطيخ أيضًا على مستويات عالية من اللايكوبين الذي يعزز صحة القلب والعين.

*بذور الشيا

تمتلئ هذه البذور الصغيرة بالبروتين والألياف والكالسيوم ومضادات الأكسدة وأوميجا 3، بالإضافة إلى القدرة على التمدد في المعدة، وتساعد في الشعور بالشبع، وبهذه الطريقة تساعد في إنقاص الوزن.