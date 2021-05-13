 وزير الدفاع الإسرائيلي: لا قيود زمنية لعملياتنا في غزة.. ولدينا الكثير من الأهداف - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لا قيود زمنية لعملياتنا في غزة.. ولدينا الكثير من الأهداف

بيني جانتس
بيني جانتس
هديل هلال
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 3:46 م | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 3:46 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن «الهجوم على غزة مستمر لحين تحقيق هدوء طويل الأمد»، متابعًا: «لا قيود زمنية لعملياتنا في غزة ولدينا الكثير من الأهداف».

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أنهم دمروا أصولًا عسكرية مهمة لحماس، وألحقوا أضرارا بمجموعة الإطلاق التابعة للحركة، قائلًا: «سنستمر في الهجوم والدفاع حتى تتوقف النار ويتحقق هدوءًا طويل الأمد».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.


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