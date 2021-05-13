قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن «الهجوم على غزة مستمر لحين تحقيق هدوء طويل الأمد»، متابعًا: «لا قيود زمنية لعملياتنا في غزة ولدينا الكثير من الأهداف».

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أنهم دمروا أصولًا عسكرية مهمة لحماس، وألحقوا أضرارا بمجموعة الإطلاق التابعة للحركة، قائلًا: «سنستمر في الهجوم والدفاع حتى تتوقف النار ويتحقق هدوءًا طويل الأمد».

אין לנו מגבלת זמן, ויש לנו עוד הרבה יעדים.



אני חוזר מסקירה מבצעית במערך הכטמ״ם בפלמחים, השמדנו נכסים צבאיים משמעותיים של החמאס, סיכלנו בכירים ופגענו במערך התת קרקעי והשיגור. אנחנו נמשיך לתקוף ולהגן, עד שהאש תופסק, ונבטיח שקט ארוך טווח. pic.twitter.com/knQ9IgphE2 — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) May 13, 2021

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.