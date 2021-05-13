أبو مازن يوجه بتسخير كل الإمكانيات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، للاطمئنان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأوضاع هناك نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، وجه «أبو مازن» خلال الاتصال، بتسخير كل الإمكانيات التي من شأنها تخفيف معاناة أبناء الشعب وتعزيز صمودهم، مؤكدا أنه وجه الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لتقديم واجبها تجاه الشعب، وتقديم كل ما من شأنه تخفيف معاناته مع تصاعد العدوان الإسرائيلي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.