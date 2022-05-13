 مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل ورشة نجارة في العجوزة - بوابة الشروق
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مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل ورشة نجارة في العجوزة

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 3:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 3:55 ص

لقى عامل مصرعه نتيجة تعرضه لصعق كهرباء خلال عمله بورشة نجارة بدائرة قسم شرطة العجوزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع عامل داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن عامل أصيب بصعق كهرباء خلال عمله بالورشة، مما أسفر عن مصرعه، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وبينت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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