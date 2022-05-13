الكرملين: روسيا لا تمانع من حيث المبدأ عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تمانع من حيث المبدأ عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير وزيلينسكي، لكن يجب أن يتم تحضير الوثيقة النهائية.

جاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول احتمال لقاء الرئيسين بوتين وزيلينسكي خلال لقائه بالصحفيين اليوم الجمعة ،حسبما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف "لا أحد يرفض من حيث المبدأ إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع، لكن يجب الاستعداد له جيدا. والتحضير لهذا الاجتماع يمكن ويجب أن يكون كذلك. وأن الأمر يتعلق فقط بوضع وثيقة مناسبة، والتي يجب أن يتم الانتهاء منها بالفعل على أعلى مستوى".

غير أنه تابع بالقول إنه: "لا يوجد تحرك بشأن الوثيقة حتى الآن. شروطنا معروفة جيدا وقد صيغت بوضوح ووضعت على الورق. كل هذا تم تسليمه للجانب الأوكراني ولا يوجد رد".

يشار إلى أن روسيا قد طالبت بحياد أوكرانيا وعدم إنضمامها لحلف شمال الأطلسي وأعتراف كييف بضم شبه جزيرة القرم لموسكو وكذا بالاعتراف باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين ذاتيا.

غير أن أوكرانيا رفضت التخلى عن أي جزء من أراضيها.