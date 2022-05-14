فرنسا ناعية رئيس الإمارات: نحيي التزامه العميق بالاستقرار والسلام في المنطقة والعالم

نعت فرنسا ببالغ الحزن، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 73 عاما.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، في بيان مساء اليوم، أن فرنسا علمت ببالغ الحزن بوفاة رئيس دولة الامارات وحاكم إمارة أبوًظبي وتتقدم بخالص التعازي لأسرته و لشعب الامارات.

وقال لودريان: "بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يفقد شعب الإمارات زعيما يحترمه الجميع، نحيي التزامه العميق بالاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وكذلك جهوده المستمرة لإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية".

كما أبرز لودريان، دور الشيخ خليفة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث قال: "تحيي فرنسا التزامه المتواصل بالبناء على علاقات الثقة والتعاون التي توحد الإمارات العربية المتحدة وفرنسا".

واختتم وزير الخارجية قائلا: " بروح من الثقة والصداقة تتقدم فرنسا بخالص التعازي لسلطات الإمارات وشعبها وتعبر لهم عن صداقتها العميقة".