زعماء وقادة العالم ينعون رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد



عقب إعلان وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، توالت التعازي للإمارات وقادتها وشعبها من دول العالم، فقد نعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الراحل ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون.



وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف "فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا"، بحسب قناة "العربية.نت" الإخبارية.



كما نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى، رئيس دولة الإمارات، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".



وأضاف "كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال".



من جهته، نعى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وأمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في البحرين.



ونعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الراحل، قائلا "فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا"، مؤكدا أن الشيخ خليفة بن زايد كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية.



كذلك، نعى الرئيس العراقي برهم صالح، الشيخ خليفة، قائلا: "عرف الراحل بحكمته وعطائه لوطنه"، كما نعى رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.



في موريتانيا، أعلنت الرئاسة، عن حداد وطني لمدة 3 أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الإمارت وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد. وكتبت وزارة شؤون الرئاسة في حسابها على تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".



كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم.



كذلك أفادت الوزارة بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.



يذكر أنه في ظل رئاسته، شهدت الإمارات تقدماً اقتصادياً كبيراً، مصحوباً بانخراط إيجابي في العديد من الملفات الإقليمية.