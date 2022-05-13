وجهت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة؛ للتصدى الحاسم لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي على مستوى الجمهورية، اسفرت عن ضبط 11527 طن قمح.

واستهدفت الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية- إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، لاسيما التلاعب في منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والجهات المعنية المختصة، خلال الفترة من 19 أبريل الماضي، وحتى 11 مايو الجاري، عن ضبط 84 قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح - خلط القمح المحلي بالمستورد - التخزين الخارجى".

وتضمنت القضايا المضبوطة، 54 قضية بعدد من " الصوامع – المطاحن – المخازن – المحال"، بمضبوطات بلغت (11161,957 طن أقماح – 33,5 طن دقيق 72% - 3,6 طن ردة)، و30 قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات، بمضبوطات بلغت 364,835 طن أقماح.

وبلغ إجمالى المضبوطات 11526,792 طن أقماح، و 33,5 طن دقيق 72% و3,6 طن ردة .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى للقائمين على تلك المحاولات.