أحمد داش: بحاول أشغل نفسي دايما بالممتع ليا في الشغلانة ومش بركز في اللي هيحصل

رد الفنان أحمد داش، على سؤال حول تأثير مشاركته في مسلسل «مين قال» خلال الموسم الأكثر مشاهدة في العالم العربي وهو موسم شهر رمضان، قائلا إنه يحاول دائمًا الانشغال بالعمل الذي يقوم به، فأجواء المنافسة غير ممتعة بالنسبة إليه.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف غامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن «بحاول أشغل نفسي دايما بالممتع ليا في الشغلانة واللي شدني ليها واللي مخليني مكمل فيها، مش بركز في أي حاجة تانية وإيه اللي هيحصل لأن دي قرارات إنتاجية وكلها بإيد ربنا».

وذكر أنه تحدث كثيرًا مع المخرجة نادين خان، واتفقا في البداية على أنه سيقدم دور شخص هادئ لكنه مولع داخليًا بما يؤمن به، معقبًا: «اتكلمنا كتير عن الشخصية وهيبقى شكله عامل إزاي وشعره ولبسه وستايله».

وعن الفنانين الذين يحبهم ويتأثر بهم، ذكر الفنان أحمد داش النجم محمود عبدالعزيز، معبرًا عن حبه أيضا لبعض الفنانين العالميين.

مسلسل «مين قال» من بطولة جمال سليمان، أحمد داش، جمال عبدالناصر، ديانا هشام، نادين، إلهام صفي الدين، ومن تأليف عبدالعزيز النجار ومجدي أمين، وإخراج نادين خان.