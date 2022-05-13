الرئيس الأوكراني عن استعداده لإجراء محادثات شخصية مع بوتين

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن استعداده لعقد محادثات شخصية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الأوكراني، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الأوكرانية، إنه "طوال هذه الأعوام الثمانية، أردنا التحادث مع روسيا. والآن لا يعد مزاج المجتمع بالنسبة لمثل هذه المفاوضات إيجابيا. ومع ذلك، بصفتي رئيسًا، فأنا مستعد للتحدث مع بوتين، ولكن معه وحده فقط، بدون وسطائه وبشروط الحوار وليس الإنذارات".

كان القسم الإعلامي للكرملين أفاد بأن بوتين، استجابة لدعوة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، لإجراء اتصال مباشر مع زيلينسكي، مٌشيرًا إلى أن مثل هذا الاحتمال يعتمد، على وجه الخصوص، على نتائج المحادثات.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.