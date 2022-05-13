عضو نقابة الأطباء: نقص التعليم والتدريب المستمر السبب الأول لهجرة الأطباء

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن إجمالي عدد الأطباء المسجلين في النقابة يبلغ 212 ألف، منهم متوفين وعلى المعاش وخارج مصر، منوهًا بأن أغلب الأطباء الذين يسافرون للعمل بالخارج سنويًا من الشباب.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس، أن المشكلة الرئيسية ليست في العدد فقط بل في تخريج طبيب كفء، فالتدريب والتعليم جزء من حياة الطبيب، معقبًا: «هذه واحدة من أسباب الهجرة خارج مصر، إن الدكتور عاوز يحس إنه بيتطور ومستواه بيزيد».

وأكد أن السبب الأول لهجرة الأطباء يكمن في نقص التدريب والتعليم الطبي المستمر في المستشفيات والإدارات الصحية، يليها مشكلة بيئة العمل، فالطبيب يريد أن يعمل في بيئة آمنة دون أن يتم الاعتداء عليه مع توفير المستلزمات الطبية التي يحتاجها، بالإضافة إلى وجود معلم أكبر منه سنًا يوجهه ليكون طبيبًا ماهرًا، وامتلاك سكن لائق داخل المستشفى، فضلا عن الدخل لأن الطبيب يحتاج أن يعيش حياة كريمة.

ولفت إلى أنه لا يجوز استهلاك الطبيب في العمل كي يستطيع تغطية مصاريفه الشخصية، مضيفًا أن الطبيب المصري هو الأضعف دخلا مقارنة بزملائه في الدول الإفريقية والعربية.

وأشار إلى أن الدخل في المستشفيات الخاصة بالأطباء مرتبط بالدخل في المستشفيات العامة، مضيفًا أن الأطباء المصريين لا يسافرون فقط إلى الدول العربي، بل أوروبا أيضًا.