 بحضور ممثلي السفارة الهولندية.. مدينة الطود في الأقصر تحتفل بحصاد القمح - بوابة الشروق
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بحضور ممثلي السفارة الهولندية.. مدينة الطود في الأقصر تحتفل بحصاد القمح

محمد راشد
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 3:39 م

شهد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، احتفالية حصاد القمح لمشروع تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، بقريتي العديسات بحري والعديسات قبلي.

وتعد قريتا العديسات بحري والعديسات قبلي من ضمن القرى المستهدفة لمشروع تعزيز المرونة المناخية والمشاركة في مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة للموسم الشتوي بمساحة 20 فدانا.

حضر الاحتفالية وفد من برنامج الغذاء العالمي وممثلين من السفارة والشركات الهولندية، والدكتور محمد محي، نقيب الزراعيين بالأقصر، واستشاري القمح بمشروع المرونة، والمهندس عماد عبد الله مدير وحدة إدارة المشروعات، وكمال فواد مسئول الجمعيات الأهلية بالأقصر، والمهندس روماني امساك مدير إلادارة الزراعية بالطود، ومحمد حسن علي رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، ومسئولي الري والزراعة، ومجموعة من المزارعين المشاركين في مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة للموسم الشتوي لمحصول القمح.


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