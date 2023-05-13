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معلول: شخصية الأهلي وراء الفوز على الترجي

عمرو فهمي
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 4:01 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 4:01 ص

قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة على ملعبه برادس خطوة مهمة في مشوار المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح معلول أن الترجي فريق كبير ويملك لاعبين لديهم خبرات ومقومات كبيرة، وأن الأهلي تعامل مع اللقاء باحترام شديد، ونجح في تقديم عرض قوي من البداية.

وأشار إلى أن الفريق يملك شخصية الأهلي الفريق البطل، التي تدفع الجميع نحو تقديم أفضل ما لديهم على أرضية الملعب، لافتًا إلى أن مشوار الفريق بالبطولة كان صعبًا للغاية، خاصة في دور المجموعات.

وعبر اللاعب التونسي عن اعتزازه بتصريحات نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي، عن أنه أحد أفضل اللاعبين في الفريق، لافتًا إلى أنها شهادة يعتز بها من مدير فني صاحب اسم كبير في الكرة التونسية.

وشدد معلول على سعادته الكبيرة بما يجده من دعم ومساندة من جماهير النادي، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق حتى التتويج باللقب.


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