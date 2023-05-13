الزمالك يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيرة نافال النيجيري بنتيجه 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي صاله قليبيه بتونس في إطار الجولة 1 للمجموعة الأولي لبطولة أفريقيا رقم 41 التي تستضيفها تونس حاليا وتستمر حتى 22 مايو الجارى.

وتأهل الفريق لدور الثمانية للبطولة دون الانتظار لمواجهة مستقبل المرسي التونسي بعد غدا الاثنين في الجوله الثانية لتكون المواجهة هي مواجهة لتحديد متصدر المجموعة بين الفريقين.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/13

25/18

25/15

ويقع فريق الزمالك بالمجموعة الأولي بجانب كل من مستقبل المرسي التونسي ونافال النيجيري.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو ١٥ فريق تم تقسيمهم إلى ٤ مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولي ٣ فرق مقابل ٤ اندية للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة ويصعد اول وثاني من كل مجموعه الي دور الثمانية.

وتوج فريق الزمالك بالبطولة 5 مرات أعوام 1984 و1987و2008و2009و2012.

ويطمح فريق الزمالك أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحليه ببطوله الدوري والكأس

ويقود الجهاز الفني للفريق أحمد عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.