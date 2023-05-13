 13 مايو 2023.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
السبت 13 مايو 2023 11:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

13 مايو 2023.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم

محمد فوزي
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 11:32 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 11:32 ص
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت 13 مايو 2023، في سوق العبور للجملة.

جاءت أسعار الخضروات كالآتي:-

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.
استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
استقرت أسعار البصل ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.
استقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.
استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح ما بين 7 إلى 11 جنيها.
استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
استقر سعر الفلفل الرومي ليترواح ما بين 4 إلى 7 جنيهات.
استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
استقر سعر الملوخية 2.5 جنيه ليتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت سعر البامية لتتراوح بين 30 و40 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.
وسجل سعر العنب البناتي ما يتراوح بين 20 إلى 40 جنيها.
وارتفع أسعار التفاح المصري 10 جنيهات لتتراوح بين 5 إلى 25 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
وارتفعت أسعار الفراولة جنيها لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.
واستقرت أسعار الخوخ البلدي لتتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك