مصادر حكومية في برلين: زيلينسكي سيزور ألمانيا

ذكرت مصادر حكومية في برلين، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيبدأ زيارة لألمانيا غدا الأحد لتسلم جائزة شارلمان المرموقة بالنيابة عن الشعب الأوكراني.



وهناك تكهنات كثيرة بشأن زيارة رئيس أوكرانيا حيث سربت شرطة برلين بعض المعلومات، وبات حضوره لمراسم تسلم الجائزة في مدينة آخن غربي البلاد شخصيا أمرا غير واضح.



وتعد هذه أول زيارة للرئيس الأوكراني لألمانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.



ولم يتضح بعد ما إذا كان زيلينسكي سيصل إلى ألمانيا مساء اليوم أم فى الغد، وما زال الرئيس الأوكراني في روما حيث يلتقي بقادة إيطاليين والبابا فرنسيس.



ولم يتم بعد الإعلان عن برنامج الرئيس ليوم غد الأحد.