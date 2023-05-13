مصادر حكومية في برلين: زيلينسكي يزور ألمانيا غدا الأحد

أكدت مصادر حكومية في برلين، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيبدأ زيارة لألمانيا غدا الأحد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان زيلينسكي سيصل مساء اليوم أم غدا.

ولم يتم الإعلان عن البرنامج الدقيق للرئيس الأوكراني يوم الأحد.

وتقام في مدينة آخن الألمانية بعد ظهر غد فعاليات التكريم بجائزة "شارلمان" الألمانية المرموقة، والتي مُنحت لزيلينسكي والشعب الأوكراني في ديسمبر الماضي.

ومن المنتظر أن يلتقي زيلنيسكي قبل ذلك بالمستشار أولاف شولتس في برلين. وكانت هناك تكهنات حول هذا الأمر بعد تسريبات عن الزيارة من قبل شرطة برلين قبل أسبوع.

وأدى تسريب الشرطة لمعلومات الزيارة إلى تعريض الزيارة للخطر، لأن رحلات زيلينسكي إلى الخارج - والتي كان هناك العديد منها بالفعل - عادة ما تظل سرية حتى اللحظة الأخيرة لأسباب أمنية، وهو ما يفسر أيضا إحجام الحكومة الألمانية عن إعلان برنامج الزيارة.

ويزور زيلينسكي العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، حيث التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني بابا الفاتيكان فرانسيس الأول.

وكانت آخر زيارة قام بها زيلينسكي لألمانيا قبل أيام قليلة من العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، حيث شارك في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.