تجددت الغارات التي تشنّها مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات باتجاه مدن وبلدات ومستوطنات إسرائيلية.

وقالت وكالات أنباء إن مقاتلات الاحتلال قصفت أراضي زراعية في مناطق شمالي وجنوبي القطاع، وشرقي مدينة غزة.

فيما أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية باتجاه مدن وبلدات ومستوطنات إسرائيلية.

جاء إطلاق هذه الرشقات، بعد وقت قصير من توعد "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، من تجديد الفصائل الفلسطينية المسلحة توجيه ضرباتها الصاروخية باتجاه مدن إسرائيلية ردا على سياسة الاغتيالات وقصف المنازل بغزة.

ومنذ فجر السبت، استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 4 منازل على الأقل في مناطق متفرقة من القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد قال السبت، إن الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ فجر الثلاثاء الماضي تسببت بتدمير 15 منزلا في القطاع، بواقع 51 وحدة سكنية، فضلا عن تضرر 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

ويواصل جيش الاحتلال، شن غاراته على القطاع لليوم الخامس على التوالي، فيما ترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة رشقات من قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات ومدن وبلديات إسرائيلية.