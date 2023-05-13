 لقطات لا يعرضها الاحتلال.. فيديو للمقاومة يستعرض خسائر وأضرارا إسرائيلية جراء الصواريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لقطات لا يعرضها الاحتلال.. فيديو للمقاومة يستعرض خسائر وأضرارا إسرائيلية جراء الصواريخ

د ب أ
د ب أ
أحمد علاء
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 12:35 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 12:35 م

بثت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفسطينية، مقطع فيديو يوثق لقطات من إطلاق الفصائل رشقات صاروخية على مستوطنات وبلدات إسرائيلية.

وفيما أظهر الفيديو، لحظات من إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة، فقد تضمن كذلك آثار سقوطها في البلدات الإسرائيلية، فقط شوهد كذلك آثار أضرار كبيرة في تلك المناطق جراء إصابته بصواريخ المقاومة.

كما أظهرت اللقطات، أيضا مشاهد من حرائق اشتعلت على مساحات واسعة من جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية.

يُشار إلى أنّ مثل هذه المشاهد تتفادى دولة الاحتلال سواء رسميا أو إعلاميا، عرضها، وذلك حتى لا يتم تصوير الأمر على أنه فشل لمنظومة القبة الحديدية التي تدعي إسرائيل وتسوق لها أنها قادرة على حمايتها.

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