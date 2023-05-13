جيش الاحتلال: قصف صاروخي على مناطق جنوبي إسرائيل

أفاد جيش الاحتلال، بأن المناطق الواقعة جنوبي إسرائيل تتعرض لقصف صاروخي، وذلك بالتزامن مع إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية كثيفة ردا على العدوان المتواصل من قِبل قوات الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام، إن صافرات الإنذار دوت في أسدود وجديرا ونتيفوت، فيما دعت سلطات الاحتلال السكان لدخول الملاجئ، بالتزامن مع توجيه ضربات صاروخية على الأطراف الشرقية لمدينة أسدود والسهل الداخلي.

وفي وقت سابق، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بجروح وصفها بالصعبة والمتوسطة، في مستوطنة شوكيدا إثر سقوط قذيفة صاروخية.

جاء ذلك حسبما أوردته وسائل إعلام، بعدما كان قد تحدثت القناة 12 الإسرائيلية،عن بإصابة شخصين إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة سدوت نغيف بمحيط قطاع غزة.

وسبق أن قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الدفعة الأخيرة من الصواريخ (التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة) غير مسبوقة، واستهدفت مناطق بعيدة في أسدود وعسقلان وغلاف غزة.