رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن أسفه إزاء مقتل أشخاص خلال عملية ضد إرهابيين

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، عن أسفه إزاء مقتل ستة جنود بالجيش ومدني واحد خلال عملية ضد إرهابيين في مجمع تابع لفيلق الحدود في منطقة "باغ مسلم" بإقليم بلوشيستان بجنوب غربى باكستان، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية".



وأعرب رئيس الوزراء عن تعاطفه وتعازيه لعائلات الضحايا، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي.



وقال رئيس الوزراء إن القوات المسلحة الباكستانية ملتزمة بالكامل باستئصال الإرهاب وإن البلاد بأكلمها تقف إلى جانب قوات الأمن.



وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن 13 شخصا على الأقل، من بينهم ستة جنود ومدنى ، قتلوا في هجوم على منشأة أمنية، في جنوب غربى باكستان.



وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني فى بيان، أن الجيش شن عملية لإنقاذ رهائن وتطهير المنطقة من الإرهابيين.



وأضافت الهيئة أنه خلال عملية التطهير "قتل ستة جنود ومدني على الأقل"وأصيب ستة أشخاص آخرون، من بينهم امرأة.



ومن بين القتلى أيضا جميع الإرهابيين الستة، الذين قال الجيش إنهم كانوا مجهزين بشكل جيد واقتحموا المجمع الأمنى .