مدرب توتنهام: 99% من جماهيرنا تريد الخسارة أمام مانشستر سيتي

قال آنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، إنه لا يفهم رغبة جماهير فريقه في الخسارة أمام مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من البريميرليج.

ويستضيف توتنهام، مانشستر سيتي، في مباراة ستشهد مشاعر مختلطة لجماهير الفريق اللندني، حيث أن تحقيقه لنتيجة إيجابية أمام السيتي، قد يمنح جاره وغريمه التقليدي آرسنال، فرصة الحصول على اللقب.

ويتفوق آرسنال بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي في الصدارة، لكنه لعب مباراة أكثر من السيتي، والذي يمكنه العودة للصدارة حال الفوز على السبيرز.

وشدد بوستيكوجلو في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "إذا دخلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن 99% من الجماهير، لا ترغب في فوز توتنهام".

وأضاف "بالنسبة لي لا أفهم ذلك، فأنا أتفهم المنافسة فقط، لقد تواجدت في واحدة من أقوى المنافسات في العالم في آخر عامين بين سيلتك ورينجرز".

وتابع "لا أفهم أبدا أن هناك من يرغب في خسارة فريقه، فهذا ليس ما يعبر عن تلك الرياضة".

وأوضح "ما أحبه في تلك اللعبة هو المنافسة واختبار نفسك للفوز على شخص ما، وأن تنجح في ذلك، أي شيء خارج ذلك لا علاقة له بالرياضة ولا يهمني".