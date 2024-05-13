شيرويت الأحمدي تستعرض أعداد الوافدين بجامعة عين شمس ونقاش حول خطة لزيادة جذبهم

استعرضت الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس، أعداد الطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية خلال السنوات الأربع الماضية، وبيان يوضح أعداد طلبات الالتحاق على منصة إدرس بمصر بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الوافدين للعام الجامعي 2024/2023 موضحة الزيادة الملحوظة فيها، وناقشت العوامل والإجراءات التي أدت لزيادة الطلاب الوافدين بدعمهم أكاديميا ونفسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لوضع آلية لجذب الطلاب الوافدين ومناقشة الإجراءات المتبعة وتسهيلها أمامه، برئاسة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور شيرويت الأحمدي بالجامعة ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث هيام وهبة وكيل كلية التجارة، ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق، عبدالناصر محمد وكيل كلية التربية، رحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، رانيا صلاح الدين وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

تضمن الاجتماع عرض بعض القرارات التي تتعلق بسير العمل بمنظومة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة وحصر أهم المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين ومناقشة هذه المشكلات وطرق التغلب عليها، ووضع سياسات وآليات تسويق لجذب الطلاب الوافدين ومقترحات الكليات في هذا الصدد.

كما تم عرض بعض الالتماسات من الطلاب الوافدين بالكليات، كذلك ناقشت اللجنة أحدث المقترحات لجذب الطلاب الوافدين كعمل تسويق للبرامج والكليات من خلال ڤيديوهات ترويجية وعمل برامج تدرس عن بعد، بالإضافة لتكريم الطلاب ودعوة الملحقيات الثقافية.