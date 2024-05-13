حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه منصة قبة حديدية ومبنى شمال إسرائيل

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لمنصة القبة الحديدية في قاعدة بيت هلِل التابعة للجيش الإسرائيلي ولمنزل يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي بمستوطنة شتولا، في عمليات سابقة.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منصة القبّة الحديديّة في قاعدة بيت هلِل التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة"، ومقطع فيديو آخر يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزلا يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال فلسطين المحتلة"، فيما أظهرت اللقطات تصاعد الدخان من الأهداف المستهدفة.

وكان "حزب الله" قد أصدر بيانات عدة حول هذه العمليات جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 11 مايو 2024، هجوما جويا بمسيرات انقضاضية استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكل كامل".‏

- "بعد الهجوم ‏الجوي الذي استهدف منصات القبة الحديدية ‏في قاعدة ‏بيت هلل، عاود مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏إطلاق مسيرة انقضاضية لتستهدف مكان تجمع ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده المتوقع عُقب ‏الهجوم في وسط القاعدة، ورغم محاولة العدو اعتراضها بالطيران الحربي (إف 16) وفشله بذلك، ‏وصلت المسيرة إلى هدفها وأصابته إصابةً دقيقة".‏

- "في إطار الرد على الجريمة ‏المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأحد 05 مايو 2024 مبنى في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏