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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على كل الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 28 17

6 أكتوبر 29 16

بنهــــا 29 16

دمنهور 29 16

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 30 18

السويس 29 17

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 31 22

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 29 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 23 16

العلمين 24 15

مطروح 24 15

السلوم 23 13

سيوة 29 14

رأس غارب 32 21

الغردقة 32 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 21

حلايب 30 21

أبو رماد 32 20

رأس حدربة 33 20

الفيوم 30 18

بني سويف 30 19

المنيا 30 18

أسيوط 31 17

سوهاج 32 20

قنا 33 22

الأقصر 34 22

أسوان 34 22

الوادي الجديد 32 18

أبوسمبل 35 24