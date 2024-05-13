رئيس جامعة قناة السويس يتابع استعداد طب الأسنان لتجديد الاعتماد والجودة

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، كلية طب جراحة الفم والأسنان، لمتابعة استعدادات الكلية لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد غدا الثلاثاء.

وتابع مندور استكمال الكلية المتقدمة للحصول على تجديد الاعتماد لمتطلبات معايير الجودة لاستقبال لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن نشر ثقافة الجودة نهج تتبعه الجامعة وترغب في وصول فكرها إلى كل منتسبيها، من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية والاهتمام بالخطط الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وتعزيز الجهود البحثية والتعليمية بجميع الكليات، وبرامج خدمة المجتمع والأسلوب المتبع في الإدارة ومصادر المعلومات، بجانب مستوى الطلاب والخريجين، لضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع.

وأشاد مندور بكلية طب جراحة الفم والأسنان، والتزامها في انتظام عملها وحرصها على ممارسة أشكال الجودة، موضحا أن الكلية حصلت على الاعتماد منذ أول مرة لتقدمها ما يدعو لاستمرار العمل بروح الفريق الواحد.

وتفقد رئيس الجامعة عيادة الاستعاضة الصناعية، عيادة طب الفم وأمراض اللثه، غرف التعقيم، معمل الباثولوجي، وقسم جراحة الفم والوجه والفكين، العناية المركزة، وغرف العمليات، ووحدة الاختبارات الالكترونية.

وتفقد مندور المبنى التعليمي والمدرجات وقسم الجذور وقسم الأشعة والرعاية الطبية ومستشفى طب الأسنان.

وفي سياق متصل عقدت دورة الجدارات القيادية وإعداد صف ثاني للعاملين، ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة بإشراف الدكتور حمدي عطا الله مدير المركز، لتقديم الدعم الفني للكليات المتقدمة للإعتماد، وحاضرت بها الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض واستهدفت الدورة رؤساء الأقسام الإدارية والعاملين بالكلية، وتضمنت تحسين الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية، وتنمية القدرات القيادية والإدارية للموظفين، تعزيز الرضا والانتماء المؤسسة، الفوائد المترتبة عن إعداد الصف الثاني في الإدارات ودوره في زيادة مستوى المعرفة والمهارات لدى الموظفين.