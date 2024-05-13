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إخماد حريق نشب في شقة سكنية بجمرك الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 7:23 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 7:23 م

أخمدت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، حريقا نشب بشقة سكنية، بعقار كائن في شارع الحجاري، منطقة الجمرك، وسط الإسكندرية، دون خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم تمددها إلى باقي العقارات والمنطقة المجاورة.

وبالمعاينة والفحص الأولي، تبين أن الحريق نشب في عقار قديم في نطاق حي الجمرك، وخلف خسائر مادية، دون بيان أسبابه.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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