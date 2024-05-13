الصين تبدأ بيع سندات سيادية خاصة بقيمة 138 مليار دولار الجمعة المقبل

تعتزم الصين بدء بيع أول دفعة من كمية سندات خزانة سيادية خاصة بقيمة إجمالية تبلغ تريليون يوان (138 مليار دولار) يوم الجمعة المقبل حيث تسعى لتوفير التمويل لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب بيان من وزارة المالية الصينية اليوم الاثنين تعتزم الحكومة المركزية بيع سندات مدتها 30 عاما يوم الجمعة المقبل، في حين ستطرح سندات أجل 20 عاما وسندات آجل 50 عاما يومي 24 مايو الحالي و14 يونيو المقبل.

أما الشريحة الأخيرة من هذا الطرح فسيتم بيعها في نوفمبر المقبل بأجل 30 عاما. ولم تكشف الوزارة عن الكمية الدقيقة للسندات التي سيتم بيعها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الطرح سيشمل سندات أجل 20 عاما بقيمة 300 مليار يوان وسندات أجل 30 عاما بقيمة 600 مليار يوان وأخرى أجل 50 عاما بقيمة 100 مليار يوان.

يذكر أن الصين أعلنت خططها لبيع السندات خلال اجتماع مؤتمر الشعب (البرلمان) خلال مارس الماضي حيث تعهد صناع السياسة الصينية بتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الذي يعاني من ضعف النمو.

ويشير إعلان وزارة المالية الصينية اليوم عن خطة بيع السندات إلى اعتزام الحكومة زيادة الإنفاق المالي، في ظل تزايد ضغوط الديون على حكومات الأقاليم والمحليات الصينية.

يذكر أن هذا الطرح هو الرابع من نوعه بالنسبة للحكومة الصينية خلال 26 عاما، حيث كانت أخر مرة طرحت فيها الحكومة المركزية الصينية سندات طويلة الأجل في 2020 عندما باعت سندات قيمة تريليون يوان لتمويل إجراءات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.