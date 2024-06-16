أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وفاة 14 حاجا أردنيا وفقدان 17 آخرين خلال أداء مناسك الحج.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم الأحد عن مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة قوله إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى متابعة عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين ، موضحا أن الحجاج المتوفين والمفقودين من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية.