فلسطين تشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمتين العربيتين في بغداد

شارك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى كبار المسؤولين، تحضيرًا للقمتين العربيتين العادية والتنموية اللتين ستُعقدان في بغداد يوم السبت المقبل.

وترأس السفير العكلوك وفد فلسطين، بحضور السفير أحمد الرويضي، سفير فلسطين لدى العراق، وطه إيراني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والمستشار أول مصطفى البرغوثي، مدير الإدارة الاقتصادية والمالية في وزارة الخارجية، ومحمد حميدان ممثلًا عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وتضمّن مشروع جدول الأعمال بنودًا تتعلق بإيواء الأسر النازحة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبناء محطات الطاقة الشمسية لصالح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستثمار في الموارد البشرية الصحية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.