نتنياهو: نتمسك باستمرار سيطرتنا الأمنية على غزة كأحد شروط إنهاء الحرب

علق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الاحتجاجات التي انطلقت اليوم، للمطالبة بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وقال خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأحد، إن «الأشخاص الداعين لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس، لا يعملون فقط على تقوية موقف الحركة الفلسطينية وتأخير إطلاق سراح الرهائن، بل يتسببون في تكرار أهوال 7 أكتوبر».

وذكر أن البحرية الإسرائيلية هاجمت خلال الـ24 ساعة الماضية، محطات كهرباء في اليمن، زاعمًا أن «عناصر الجيش قتلوا عشرات الإرهابيين في حي الزيتون بمدينة غزة».

وأضاف: «إن استمرار سيطرتنا الأمنية على القطاع أحد شروطنا لإنهاء الحرب، وهو ما ترفضه حماس. نحن لا نُصرّ فقط على نزع سلاح حماس، بل نُصرّ أيضًا على أن تُطبّق إسرائيل نزع سلاح القطاع تدريجيًا، من خلال العمل المتواصل ضد أية محاولة للتسليح أو التنظيم من قِبل أي عنصر إرهابي»، بحسب تعبيره.

وذكر أن «حماس» تطالب بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مُدعيًا أنها ستتمكن في تلك الحالة من إعادة تنظيم صفوفها، وإعادة تسليح نفسها، وشن هجوم جديد على الأراضي الإسرائيلية، وفق قوله.

وانتقد الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب دون الانتصار على حماس، قائلًا إن «بلاده في تلك الحالة ستخوض حربًا لا نهاية لها».

واستطرد: «لإطلاق سراح رهائننا وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل، علينا إتمام المهمة وهزيمة حماس. هذا قرار مجلس الوزراء الذي اتُخذ الأسبوع الماضي، ونحن عازمون على تنفيذه».

وخرج متظاهرون الأحد، إلى الشوارع في كل أنحاء إسرائيل مطالبين بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، فيما تتحضر إسرائيل لعملية عسكرية جديدة للسيطرة على مدينة غزة.

وجاءت الاحتجاجات بعد أكثر من أسبوع من موافقة المجلس الأمني في إسرائيل على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات للاجئين، في ظل حرب مدمرة وحصار مستمران منذ 22 شهرا.

وأغلق المتظاهرون طرقا رئيسية في تل أبيب، من بينها الطريق السريع الذي يربط المدينة بالقدس، وأشعلوا إطارات متسببين باختناقات مرورية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ودعا المتظاهرون ومنتدى عائلات المحتجزين إلى إضراب شامل في كل أنحاء إسرائيل.